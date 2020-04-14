Естонські інвестори зацікавлені в українських проєктах.

На цьому наголосила Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд під час телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Президент Естонії також зазначила, що інвестори цієї країни зацікавлені в українських проєктах», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Зеленський зазначив, що Україна має певне бачення подальшого економічного розвитку.

«Ми маємо багато реформ і багато законопроєктів для пришвидшення економічного зростання. Через коронавірус деякі з них були відкладені, але ми не зупиняємось у нашому прагненні реформувати Україну. Ми готові боротися за кожен долар і раді бачити естонських інвесторів в Україні», – сказав він.

Президент України висловив подяку за традиційну підтримку з боку Таллінна суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

«Бажаю вашій делегації у Раді Безпеки ООН успішного головування у травні цього року, що проходитиме на тлі безпрецедентної ситуації, спричиненої розповсюдженням COVID-19. Підтримую позицію Естонії, що Рада Безпеки ООН має реагувати на пандемію, яка становить загрозу миру та світовій безпеці», – сказав глава держави.

Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій ЄС щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, а також погодилися з неприпустимістю штучного використання пандемії коронавірусу для політичних цілей.

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Зеленський та Кальюлайд обговорили заходи політичного діалогу на найближчу перспективу, а також підготовку до Другого цифрового форуму Україна – Естонія, який планується провести восени цього року в Києві.