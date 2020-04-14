Україна і Франція домовилися про співпрацю в реалізації інфраструктурних проєктів
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається, очільник українського уряду подякував французькому дипломату за допомогу у поверненні громадян України після закриття кордонів.
«Вдячний Франції за допомогу у поверненні громадян України. Також сподіваюсь, що Франція не буде вживати якихось заходів до українців, які не зможуть залишити країну з об’єктивних причин», – сказав Шмигаль.
Крім того, сторони домовились про співпрацю за двома великими стратегічними напрямками.
За інформацією пресслужби українського уряду, йдеться про великі інфраструктурні проєкти та проєкти з відновлення Донбасу, зокрема про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.
«Українська сторона буде максимально сприяти та виконає всі умови, необхідні для реалізації цього проєкту», – зазначив Шмигаль.
Інший проєкт стосується виробництва локомотивів. В межах цієї програми саме українські підприємства можуть стати частиною великого виробничого ланцюга.
«Вдячний владі Франції, яка розробила і буде фінансувати цей проєкт. За цей жест політичної та економічної підтримки», – сказав Прем’єр-міністр України.
Зазначається, що одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо.
Прем'єр-міністр України та посол Франції також обговорили співпрацю в енергетичній галузі.
Під час зустрічі було домовлено про проведення найближчим часом онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.