СЕТАМ відкрив інформацію про учасників та переможців торгів арештованим майном

Із 13 квітня Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України оприлюднюватиме інформацію щодо учасників та переможців торгів арештованим майном.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

«Високий запит громадськості та ЗМІ на прозорість та відкритість державних аукціонів зумовили прийняття нами такого рішення. Разом з держпідприємством «СЕТАМ» ми відкрили інформацію про учасників та переможців електронних торгів арештованим майном», - наголосив Малюська.

Як зазначається, після закінчення аукціону буде оприлюднюватися прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця торгів, або ж найменування юридичної особи, якщо переможцем є юридична особа.

Після того, як переможець розрахується за лот і статус аукціону зміниться на «торги відбулись», буде опубліковано відомості про всіх учасників аукціону, які зареєструвались на торги та подавали заявки.

У випадку, якщо переможець не заплатив за лот, неперсоніфікований протокол переформовується системою і визначається новий переможець, інформація про якого також буде показуватися (протокол завантажиться автоматично на місце старого), та інформація про всіх учасників буде опублікована після розрахунку нового переможця.

Читайте також: СЕТАМ з початку року продав майна на 500 мільйонів

Якщо електронні торги, враховуючи повторні електронні торги: другі та треті, не відбулися, то після зміни статусу третіх електронних торгів на «торги не відбулися» будуть опубліковані відомості про всіх учасників аукціону, інформує Мін'юст.