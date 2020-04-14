Допомога МВФ закладена у змінах до бюджету - міністр фінансів

У прийнятому держбюджеті закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряму підтримку Міжнародного валютного фонду.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"В цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, в тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу, заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру", - сказав він.

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Марченко зазначив, що Мінфін очікує від парламенту позитивного голосування і за так званий банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.