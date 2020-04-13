Шмигаль сподівається, що економічне зростання відновиться у другому півріччі

Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль сподівається, що економічне зростання в Україні завдяки спільним зусиллям влади відновиться у другій половині року.

Про це глава уряду написав у Facebook.

"Ми віримо, що спільними зусиллями Президента, Кабміну та Верховної Ради вже у другій половині року зростання економіки вдасться відновити, і це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в ухваленій версії змін до держбюджету створено фонд боротьби з Covid-19, кошти якого будуть спрямовані на закупівлю медичних товарів, додаткові виплати медикам, надання грошової допомоги малозахищеним категоріям населення.

Очільник Кабміну також зауважив, що видатки МОЗ у змінах до держбюджету збільшені на 16,4 млрд грн.

"Разом з іншими видатками, фінансування медицини зросте фактично у 1,5 раза", - додав він.

Глава уряду звернув увагу і на те, що зміни до держбюджету передбачають піклування про пенсіонерів та уразливі верстви населення - для цього видатки Пенсійного фонду збільшили на 29,7 млрд грн.

Крім того, Шмигаль зауважив, що у бюджеті передбачено виплати з безробіття та програми підтримки малого бізнесу, і видатки Міністерства соціальної політики зросли на 19,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік.