Україна демонструє прогрес в управлінні державними фінансами – Світовий банк

Уряд України досяг прогресу у застосуванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

Про це свідчить звіт з оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності (ДВФП) в Україні за 2019 рік, яку виконав Світовий банк, повідомляє пресслужба банку.

"Оцінка ДВФП за 2019 рік відзначає, що уряд України досяг прогресу у застосуванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними звіту, урядом України було удосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного прогнозування, а також підвищено рівень прозорості в сфері управління державними фінансами шляхом запровадження відкритого порталу з бюджетними даними та системи електронних закупівель ProZorro.

Світовий банк здійснив вже четверту оцінку ДВФП в Україні. Попередні оцінки проводились у 2006, 2011 та 2015 роках; результати попередньої оцінки лягли в основу стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2017-2020 роки. Результати ж поточної оцінки закладають основу нової стратегії реформування уряду України на 2021-2024 роки.

У Світовому банку відзначають, що порівняння оцінок ДВФП за 2019 та 2015 роки говорить про те, що багато показників та параметрів покращилися, зокрема ті, що стосуються фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів та ефективного використання ресурсів для надання послуг. Однак деякі показники погіршилися з моменту останньої оцінки. Наприклад, скорочено час на підготовку бюджету, скоротилася кількість позаконкурсних публічних закупівель та зменшилась кількість аудитів фонду заробітної плати порівняно з попередніми оцінками ДВФП.

«Чому звіт з оцінки ДВФП є важливим для простих українців? Через те, що оцінка дозволяє визначити, чи витрачаються гроші платників податків там, де вони найбільш потрібні. Це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, щоб мінімізувати ризики нецільового використання та корупції в сфері державних видатків», – зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Александер Кремер.

Наразі звіт про оцінку ДВФП в Україні доступний на веб-сайтах Міністерства фінансів України, Світового банку та Секретаріату ДВФП.

Як повідомлялося, оцінка системи державних видатків та фінансової підзвітності в Україні була виконана Світовим банком у рамках програми ЄС щодо реформування системи державного управління та управління державними фінансами (EURoPAF) та в тісній координації з Міністерством фінансів України. На сьогодні у світі проведено майже 640 оцінок ДВФП у 152 країнах.