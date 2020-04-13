Нова пошта пояснила, коли закриватиме відділення через коронавірус

У разі підозри на зараження коронавірусною інфекцією співробітника «Нової пошти», відділення, де він працює, закриватиметься на три дні.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"В разі підозри на коронавірусну інфекцію у співробітника, поштове відділення, в якому він працює, негайно закривається на дезінфекцію терміном на три дні", - йдеться у повідомленні.

Такі дії передбачає протокол реагування у разі підозри COVID-19 у персоналу, який затвердило керівництво Нової пошти. Згідно з цим протоколом, самого співробітника, щодо якого виникла підозра на зараження коронавірусною інфекцією, відправлятимуть на здачу ПЛР-тесту та негайно робитимуть карту його контактів. Одночасно на тестування і двотижневу самоізоляцію зі збереженням 50% окладу відправлятиметься весь персонал відділення.

Про справжні причини закриття відділення клієнтам повідомлятимуть у SMS. Посилки із закритого відділення відправляться на дезінфекцію і через добу перенаправлятимуться до найближчого відділення, про що одержувачі будуть поінформовані. Дезінфекційній обробці підлягатиме також вся готівка у відділенні. По закінченні трьох днів дезінфекції відділення відновить роботу з новим тимчасовим штатом співробітників.

Така ж логіка дій, згідно із протоколом, буде застосована для співробітників терміналів та адресної доставки.

Також Нова пошта взяла на себе зобов`язання у разі підтвердження підозри на COVID-19 у співробітника компанії повністю піклуватися про хворого та членів його родини, які проживають з ним на одній території.

«Ця техніка безпеки доведена до кожного структурного підрозділу нашої компанії і починає діяти з завтрашнього дня (з 14 квітня 2020 року – ред.)», - заявив співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов.