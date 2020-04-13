Збережена держпідтримка АПК сприятиме залученню інвестицій - Мінекономіки

Збереження в цьогорічному бюджеті коштів на державну підтримку АПК дозволить залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками внесення Верховною Радою змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"У 2020 році збережено державну підтримку АПК для подальшого стимулювання галузі та досягнення соціально-економічного ефекту. Зокрема, у бюджеті закладено видатки на суму у 4 млрд грн за ключовими напрямами: тваринництво, фермерство, садівництво, компенсація вартості с/г техніки та компенсація відсотків кредитів", - ідеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка, за активної позиції профільного комітету ВР вдалося повністю зберегти державну підтримку аграрної галузі.

"Основні програми орієнтовані на підтримку, в першу чергу, малих сільгоспвиробників та фермерів, розвиток локальних ринків збуту та відкриття нових експортних ринків. Ми очікуємо, що цьогорічна підтримка дозволять залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць”, - зазначив Петрашко.

Він додав, що закладені внутрішні інвестиції у агросектор матимуть мультиплікативний ефект і позитивно вплинуть на розвиток суміжних галузей економіки.

Так, на підтримку шляхом здешевлення кредитів закладено 1,2 млрд грн. Це надасть доступ сільгоспвиробникам до пільгових кредитів та зменшить їх вартість до 5%. Очікується, що сукупний обсяг залучених кредитних ресурсів становитиме 16,4 млрд грн.

На підтримку тваринництва виділено 1 млрд грн. За результатами програми очікується введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць.

1 млрд грн спрямують на компенсацію закупівель техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Це, за розрахунками міністерства, дасть змогу збільшити обсяги реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15% у 2020 році.

При цьому очікується, що надходження податків і зборів у 2020 році від учасників програми та суміжних виробництв становитимуть близько 2 342,3 млн грн, з яких понад 550 млн грн – це податки на фонд оплати праці.

На програму розвитку фермерства та кооперативів заплановано спрямувати 400 млн грн. Підтримка за цим напрямом спрямована на збільшення кількості об’єктів місцевої переробки сільськогосподарської продукції та збільшення рівня зайнятості сільського населення, підвищення рівня знань та вмінь у провадженні сільськогосподарської діяльності.

На підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства виділено 400 млн грн. Очікується збільшення нових насаджень інтенсивного типу на площі понад 4,0 тис. га, збільшення продукції з високою доданою вартістю за рахунок будівництва об’єктів зі зберігання та переробки, скорочення обсягів імпорту та створення нових робочих місць.