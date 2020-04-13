Оператор ГТС переводить компресорні станції на закритий режим роботи

ТОВ "Оператор ГТС" (ОГТСУ) переводить компресорні станції на закритий режим роботи через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ у Facebook.

"Переводимо ключові компресорні станції на закритий режим роботи. Першою Оператор ГТС України перевів на закритий режим роботи вузлову КС «Диканька», яка забезпечує транспортування газу від газовидобувних підприємств в Полтавській, Сумській та Харківській областях – від регіону з основними газовими родовищами України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на ступінь поширення коронавірусу в регіонах та оптимальні режими роботи ГТС, було визначено 7 пріоритетних компресорних станцій, які при необхідності будуть ізольовані першочергово.

"Робота персоналу організована вахтовим методом з повною ізоляцією від зовнішніх соціальних контактів. На об’єкті створені всі необхідні умови для проживання та відпочинку, харчування, регулярно проводиться дезінфекція приміщень та моніторинг стану здоров’я співробітників", - зазначили у компанії.

За словами керівника ОГТСУ Сергія Макогона, компанія моделює роботу ГТС при різних сценаріях потенційного зараження інфекцією працівників.

"Ми готові ефективно відпрацювати будь-який розвиток подій. Якщо всі інші КС, які забезпечують транзит, – взаємозамінні, то Диканька є ключовою в ланцюгу видобутку газу, від її надійної роботи залежить велика частина газовидобувних підприємств України. Тому, діючи на випередження, ми прийняли рішення вже зараз перевести її в закритий режим, щоб гарантувати стабільну роботу станції та знизити ймовірність зараження членів колективу коронавірусною інфекцією", - сказав Макогон.

У ОГТСУ також нагадали, що газотранспорта система України має значний запас маневреної потужності для перекачування газу магістральними газопроводами, який в рази перевищує теперішні потреби. З початку цього року для транспортування поточних обсягів природного газу використовувалось 15 компресорних станцій з 57 наявних у системі, решта станцій – в резерві та готові до пуску за першої необхідності.