Оператор ГТС переводить компресорні станції на закритий режим роботи

Оператор ГТС переводить компресорні станції на закритий режим роботи

Укрінформ
ТОВ "Оператор ГТС" (ОГТСУ) переводить компресорні станції на закритий режим роботи через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ у Facebook.

"Переводимо ключові компресорні станції на закритий режим роботи. Першою Оператор ГТС України перевів на закритий режим роботи вузлову КС «Диканька», яка забезпечує транспортування газу від газовидобувних підприємств в Полтавській, Сумській та Харківській областях – від регіону з основними газовими родовищами України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на ступінь поширення коронавірусу в регіонах та оптимальні режими роботи ГТС, було визначено 7 пріоритетних компресорних станцій, які при необхідності будуть ізольовані першочергово.

"Робота персоналу організована вахтовим методом з повною ізоляцією від зовнішніх соціальних контактів. На об’єкті створені всі необхідні умови для проживання та відпочинку, харчування, регулярно проводиться дезінфекція приміщень та моніторинг стану здоров’я співробітників", - зазначили у компанії.

За словами керівника ОГТСУ Сергія Макогона, компанія моделює роботу ГТС при різних сценаріях потенційного зараження інфекцією працівників.

"Ми готові ефективно відпрацювати будь-який розвиток подій. Якщо всі інші КС, які забезпечують транзит, – взаємозамінні, то Диканька є ключовою в ланцюгу видобутку газу, від її надійної роботи залежить велика частина газовидобувних підприємств України. Тому, діючи на випередження, ми прийняли рішення вже зараз перевести її в закритий режим, щоб гарантувати стабільну роботу станції та знизити ймовірність зараження членів колективу коронавірусною інфекцією", - сказав Макогон.

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У ОГТСУ також нагадали, що газотранспорта система України має значний запас маневреної потужності для перекачування газу магістральними газопроводами, який в рази перевищує теперішні потреби. З початку цього року для транспортування поточних обсягів природного газу використовувалось 15 компресорних станцій з 57 наявних у системі, решта станцій – в резерві та готові до пуску за першої необхідності.

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