Фінансування Мінінфраструктури можуть зменшити на 1 мільярд

Законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2020 рік передбачає зменшення фінансування Міністерства інфраструктури України в цьому році із 4,954 млрд грн до 3,983 млрд грн.

Про це йдеться у тексті законопроєкту №3279-д, який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Документ пропонує скоротити фінансування за наступними напрямками: апарат Мінінфраструктури – з 249,4 млн грн до 170,1 млн грн; забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів – зі 116,3 млн грн до 39 млн грн; Державне агентство інфраструктурних проєктів України – з 4,178 млрд грн до 3,2 млрд грн; Державна служба морського та річкового транспорту України – з 52 млн грн до 51,8 млн грн. На проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" пропонується виділити 100 млн грн, а не 1 млрд грн, як було передбачено на цей рік.

Втім, згідно із законопроєктом, збільшується фінансування Державної служби України з безпеки (з 129,3 млн грн до 137, 6 млн грн) та Державного агентства автомобільних доріг України (з 44,7 млрд грн до 45,2 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3276 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». За тиждень документ в доопрацьованому варіанті внесли до парламенту і зареєстрували як 3276-д.13 квітня 2020 року Верховна Рада збереться на позачергове засідання.