Видатки на Державну судову адміністрацію пропонують збільшити на мільярд

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" №3279-д пропонує збільшити видатки на Державну судову адміністрацію України на 1 млрд 77 млн грн.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у порівняльній таблиці до законопроєкту зазначається, що попередні видатки на ДСАУ становили 14 млрд 622 млн 144 тис. грн. Новий проєкт Держбюджету пропонує передбачити 15 млрд 699 млн 795 тис. грн, що виходить на 1 млрд 77 млн 650,3 тис. більше, ніж було до цього.

Як вказано у документі, ці гроші підуть на "здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя".

Водночас видатки на Верховний Суд із 2 млрд 383 млн 63 тис. грн зменшаться до 2 млр 273 млн 63,4 тис. грн, тобто на 110 млн грн.

Законопроєкт передбачає зменшення фінансування і Вищого антикорупційного суду. Так, з 373 млн 648,4 тис. грн ВАКС залишать 291 млн 413,5 тис. грн, тобто зменшать видатки на 82 млн 234 тис. грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 13 квітня розглянути законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік у повторному першому читанні.