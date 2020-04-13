ЛІГА:ЗАКОН представила антикризове рішення для українського бізнесу

Українська продуктова IT-компанія ЛІГА:ЗАКОН презентувала LIGA360 — екосистему хмарних рішень для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи.

Онлайн-система LIGA360 інтегрувала всі продукти компанії ЛІГА:ЗАКОН в єдиний інформаційний простір, щоб об’єднати команди, які працюють віддалено. Це низка спеціальних рішень для управління бізнесом, а саме моніторингу та аналізу зовнішніх ризиків та пошуку нових можливостей.

“Розробка екосистеми LIGA360 тривала протягом останніх пів року. Зі зростанням загрози фінансово-економічної кризи та масового переходу бізнесу в онлайн, а команд - у режим віддаленої роботи, LIGA360 адаптувалась під найгостріші потреби ринку. Зараз як ніколи важливо об’єднувати командам свої зусилля в єдиному інформаційному просторі. - зазначає Марина Бондаренко, голова Ради директорів компанії ЛІГА:ЗАКОН. Ті компанії, які адаптуються до нових реалій, збережуть фокус на можливостях, будуть гнучкими та сильними, мають більше шансів швидше відновитися після важких часів”.

LIGA360 - це комплексне рішення з інформаційно-аналітичних продуктів та сервісів, яке легко адаптується під потреби великого бізнесу та малих підприємців, а також держустанов та професійних об'єднань. Для кожного з цих сегментів передбачена окрема продуктова та цінова пропозиція, яка формується залежно від необхідного для роботи кожної ролі функціоналу.

LIGA360:

Моніторинг ризиків та можливостей - дашборд “Управління ризиками” показує вплив тих чи інших подій на бізнес. Зручний чат для спільної роботи з документами допомагає залучати команду до оцінки, обговорення та узгодження рішень для мінімізації ризиків. Бізнес-розвідка - сповіщення про результати тендерів, зміни статусу партнерів компанії, бенефіціарів, засновників, а також конкурентів. Смарт-сигнали - цілодобовий моніторинг статусу судових рішень, законів, нормативних актів, власності на нерухомість та миттєві сповіщення у разі змін для оперативного реагування. Персоналізовані новини - можливість налаштувати під свої потреби стрічку новин та отримувати оперативну інформацію з понад 20 тисяч медіа, щоб своєчасно відреагувати на репутаційні ризики. Єдиний online робочий простір - всіх користувачів однієї компанії об'єднує спільне середовище з доступом до продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН.

Детальніше ознайомитись з LIGA360 можна за посиланням: liga360.ligazakon.net.

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