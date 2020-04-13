Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки

«Всі знаходяться в очікуванні. І країни інші. І великі компанії готуються. Тобто вони використовують карантин для того, щоб краще підготуватися. Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде такий бум зростання. Зрозуміло, що за цей період економіка суттєво втратить, особливо окремі галузі. У нашому випадку це авіаційна сфера, туризм, сфера послуг. Але в подальшому, я думаю, ми побачимо «епоху Ренесансу», - зазначив Криклій.

За його словами, саме ці галузі потребуватимуть «певного процесу», оскільки і в інших країнах, як в Італії або в Іспанії, туризм не буде розвиватися, авіаційні компанії збанкрутіли.

«Авіаційна галузь дуже інерційна. Вона стабільними темпами, але повільно розвивалася. Але така зупинка – це шок і стрес для неї. Звісно, все поєднано з туризмом. Це ж були не комерційні якісь перевезення. Це люди мандрували, їздили один до одного. Наразі точно ще певний період буде оновлюватися довіра до цих мандрівок, тому що всі зараз стурбовані, масковий режим тотальний по всьому світу. І, звісно, що ніхто не буде відразу бігти на літак», - переконаний міністр.

Водночас Криклій додав, що над Україною літати можна, наш повітряний простір відкритий, його ніхто не закривав.

«Транзитні рейси у нас здійснювала переважно компанія МАУ, 80%, якщо не більше. Вони з інших країн підвозили до Києва в аеропорт «Бориспіль», який за хабовою моделлю працював. І вже з Києва вони летіли до інших країн. Зараз, звісно, ця модель не може працювати. Але авіасполучення не закривалося і простір не закривався. У нас обмежені саме пасажирські перевезення», - сказав міністр.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон, у тому числі і для авіасполучення.