"Нова пошта" проведе тренінг на випадок зараження персоналу коронавірусом

В одному з терміналів «Нової пошти» у неділю, 12 квітня, пройде навчальне тренування на випадок виявлення коронавірусу серед працівників.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми – «Нова пошта» - регулярно проводимо тренувальні навчання на випадок пожежі, а от про біологічні загрози більшість з нас знає лише в теорії. Так, ми ретельно дотримуємося усіх заходів безпеки, щоб не допустити інфікування співробітників, проте маємо бути готові до різних сценаріїв», – прокоментував СЕО «Нова пошта» Олександр Бульба.

За сценарієм тренінгу «Covid-19», напередодні керівник терміналу отримує телефонний дзвінок від працівника, який повідомляє, що в нього виявився позитивним результат тесту на коронавірус. Під час навчань в реальних умовах і з урахуванням найменших деталей відпрацьовуватиметься, як має реагувати керівник терміналу, яких заходів слід ужити, що буде з працівниками та приміщеннями, у яких вони працювали.

"Під час навчань будуть виявлені можливі прогалини та усунуті помилки. Це допоможе отримати налагоджену схему дій, яку за необхідності можна застосувати у всіх підрозділах компанії", - переконані у "Новій пошті".