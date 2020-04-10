Бориспіль обробив за перший тиждень квітня понад 570 тонн вантажів

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” обробив 572, 5 тонни вантажів з 1 по 6 квітня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

"Міжнародний аеропорт “Бориспіль” обробив 572 508 кг вантажів з 1 по 6 квітня 2020 року. Для аеропорту “Бориспіль” вантажні перевезення завжди були не основною, а допоміжною діяльністю, бо пропускні потужності вантажного терміналу суттєво обмежені, і він вимагає невідкладної модернізації", - повідомили в аеропорту.

Також зауважують, що у докарантинні часи основний обсяг вантажів потрапляв на територію України разом з пасажирами – у пасажирських літаках: "Це світова практика, і “Бориспіль” – не виняток. Також частина вантажів надходила вантажними повітряними суднами. Наприклад, Silk Way – наш давній партнер".

Крім того, йдеться у повідомленні, через обмеження повітряного руху під час дії карантину, сьогодні на перше місце по вантажообігу виходять або безпосередньо вантажні компанії, або компанії, які перепрофілювали пасажирські повітряні судна на перевезення вантажів.

В аеропорту назвали топ-5 перевізників вантажів за перший тиждень квітня 2020 року: Silk Way West Airlines, Turkish Airlines, European Air Transport Leipzig GmbH, SkyUp Airlines, Israir Airlines.

Також нагадали, що в квітні 2019 року топ-5 склали: Міжнародні авіалінії України, Turkish Airlines, European Air Transport Leipzig GmbH, Silk Way West Airlines, Astral Aviation.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення

Також із 6 квітня уряд посилив обмежувальні заходи, встановивши, що не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.