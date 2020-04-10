Податківцю-вимагачу $50 тисяч суд обрав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи податківцю та адвокату, підозрюваним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 50 000 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"У четвер, 9 квітня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора та обрала запобіжний захід керівнику слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей у вигляді застави у розмірі 252 240 гривень", - йдеться у повідомленні.

На зазначену особу також покладено ряд процесуальних обов'язків: прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі; здати органам Міграційної служби України паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання та обрала адвокату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язала носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків - 2 місяці.

За версією слідства, посадовець ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника 50 000 доларів від засновника приватної компанії за ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому фігурував зазначений суб'єкт господарювання.

Керівнику слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Діі адвоката кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.