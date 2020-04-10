Держбюджет недоотримав за минулий рік 43 мільярди – Рахункова палата

Недонадходження державного бюджету за 2019 рік сягнули 43 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи висновки за результатами аналізу річного звіту Кабінету міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Через низьку якість макроекономічного прогнозування недонадходження державного бюджету у 2019 році сягнули 43 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За словами Пацкана, неякісний прогноз призвів до значних відхилень окремих фактичних макропоказників від прогнозних. Ідеться насамперед про обмінний курс гривні, зростання імпорту і цін.

"У ІV кварталі були внесені зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік і зменшені обсяги доходів загального фонду на 20 млрд грн і видатків на 22 млрд грн. Але попри це державний бюджет не виконано як за доходами на 38 млрд грн (3,7%), так і за видатками на 54 млрд грн (4,8%)", – зазначив голова Рахункової палати.

Планові показники доходів, які адмініструються Державною митною службою, заявляють у Рахунковій палаті, не виконано на 29 млрд грн (7,3%), Державна податкова служба перевиконала план на 2,3 млрд грн (0,5%) за рахунок того, що за рішенням Уряду державні підприємства сплатили до бюджету частину прибутку, яку мали перерахувати до 1 липня 2020 року.

На думку Пацкана, план видатків не виконаний через прийняття неефективних управлінських рішень, відсутність належного планування, низьку виконавську дисципліну учасників бюджетного процесу. Він нагадав, що вже у січні 2019 року вносилися зміни до помісячного розпису загального фонду, а у листопаді – грудні, вже після суттєвих уточнень бюджетних призначень За підрахунками Рахункової палати, уряд прийняв 29 рішень про перерозподіл призначень між окремими бюджетними програмами і це свідчить про неналежне планування видатків.

Пацкан зауважив, що у 2019 році зменшився обсяг наданих з державного бюджету субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та первинну медичну допомогу населенню, оскільки ці видатки здійснювалися частково з державного бюджету. За його словами, через це зменшилася частка видатків місцевих бюджетів без трансфертів до державного бюджету у видатках зведеного бюджету.

"Котрий рік поспіль продовжується тривале затвердження порядків і умов надання, розподілів окремих субвенцій між місцевими бюджетами та внесення змін до цих розподілів у грудні. Через це субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій була надана на 1,8 млрд грн (38%) менше плану. На кінець року на рахунках місцевих бюджетів залишки невикористаних коштів окремих субвенцій були в сумі 5 млрд гривень. Це свідчить про низьку виконавську дисципліну як центральних, так і місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування", – наголосив Пацкан.

Також він додав, що навіть зменшений на 16 млрд грн (до 0,7 млрд грн) план надходжень до державного бюджету від приватизації майна не виконаний на 0,2 млрд грн (21%). За словами Пацкана, ці недонадходження знову, як і у попередні роки, були заміщені запозиченнями.