Уряд зупинив кілька конкурсів на керівні посади

Кабінет міністрів зупинив проведення конкурсів на посади голови Державної служби морського та річкового транспорту і заступників голови Держкіно.

Відповідне розпорядження від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

Згідно з документом, зупинено проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної служби морського та річкового транспорту”.

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Також зупинені конкурси на зайняття посад першого заступника і заступника голови Державного агентства з питань кіно.