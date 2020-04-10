Уряд зупинив кілька конкурсів на керівні посади
Укрінформ
Кабінет міністрів зупинив проведення конкурсів на посади голови Державної служби морського та річкового транспорту і заступників голови Держкіно.
Відповідне розпорядження від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.
Згідно з документом, зупинено проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної служби морського та річкового транспорту”.
Також зупинені конкурси на зайняття посад першого заступника і заступника голови Державного агентства з питань кіно.