Українські експортери отримали додатковий доступ на ринок Сінгапуру

Українські виробники термічно оброблених продуктів з м’яса птиці, свинини та яєць відтепер зможуть отримувати дозволи для експорту продукції на ринок Республіки Сінгапур.

Відповідне рішення ухвалило Державне агентство Сінгапуру з питань харчових продуктів, повідомляє пресслужба МЗС.

«Українські експортери, які бажають використати нові можливості, мають заповнити анкету українського експортера від Посольства України в Республіці Сінгапур (стосується виключно експорту українських товарів на ринки країн АСЕАН: Брунею, В'єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М'янми, Філіппін, Сінгапуру, Таїланду) за посиланням" - йдеться у повідомленні.

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У МЗС зазначили, що детальні роз’яснення щодо умов експорту до Сінгапуру можна отримати у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, і пообіцяли разом з вітчизняними експортерами і надалі відкриватиме нові можливості для українських товарів на ринках Сінгапуру та країн АСЕАН.