В Україні порахували інфляцію за березень - що подорожчало

У березні 2020 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року становила 0,8%, з початку року – 0,7%", - ідеться в повідомленні.

При цьому базова інфляція в березні 2020 року порівняно із попереднім місяцем становила 1,3%, з початку року – 1,0%.

Зазначається, що на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 5,2%) подорожчали гречані крупи. На 3,9–1,2% зросли ціни на фрукти, цукор, рис, овочі, макаронні вироби, яловичину. Водночас на 12,3% подешевшали яйця, на 2,2–0,2% - м’ясо птиці, молоко, безалкогольні напої, сметана, сири.

Одяг і взуття, за даними Держстату, подорожчали на 12,8%, у тому числі взуття – на 13,6%, одяг – на 12,1%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося переважно за рахунок здешевлення природного газу на 11,6% і гарячої води, опалення - на 5,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% насамперед зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,9%.

Підвищення цін на транспорт на 0,7% в основному спричинене подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% та автомобілів - на 4,0%. Водночас на 1,7% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 17,4%.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року ціни в Україні зросли на 0,9%, а в річному вимірі споживча інфляція сповільнилася до 8,6%.

Фото: НБУ