Довгострокові угоди на вантажні перевезення дозволять знизити їх вартість – Укрзалізниця

Оформлення довгострокового контракту на вантажні перевезення вагонами АТ "Укрзалізниця" дозволить знизити вартість цієї послуги.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Так, чим довший термін замовлення послуги перевезень відповідно до контракту (максимально 12 місяців), тим нижчою та вигіднішою буде ціна за користування вагонами компанії", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, за умови укладання дванадцятимісячного контракту ціна на зерновоз Укрзалізниці становитиме лише 584 грн (сьогодні така послуга коштує 1136 грн), на піввагон – 545,74 грн (сьогодні – 902 грн).

В Укрзалізниці зазначили, що компанія гарантує поставку вагонів, а у разі замовлення графікового маршруту клієнт отримуватиме повністю гарантоване перевезення – від поставки вагона до його прибуття в кінцевий пункт призначення.

«Ми зацікавлені, щоб наші клієнти користувалися вагонами Укрзалізниці максимально довгий термін», - наголосили в компанії.

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Укрзалізниця в свою чергу зменшить операційні витрати, заощаджуючи час і кошти на оформлення перевезень, а завдяки довгостроковому плануванню зможе забезпечити рівномірність перевезень впродовж року. Клієнт також, запевняють у компанії, зможе зменшити операційні витрати на постійний пошук та замовлення рухомого складу, отримає гарантії зобов’язань від перевізника, знизить витрати на транспортування, отримає на початку гарантовану ціну на весь період та ліквідує ризик доступності та вартості парку вагонів.

Реалізацію нової послуги в Укрзалізниці планують розпочати з 1 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет Україні (АМКУ) рекомендував АТ "Укрзалізниця" утриматись від впровадження нового договору на вантажні перевезення та продовжити строк дії чинного договору. Зокрема, комітет наголошував, що окремі умови нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом за наявності ознак монопольного становища Укрзалізниці на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України можуть призвести до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання. Також АМКУ рекомендував Укрзалізниці урахувати зауваження та пропозиції до окремих умов нового договору, які надали оператори ринку вантажних перевезень.