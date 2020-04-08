Дефіциту пшениці не буде - Петрашко
Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, розповідаючи про заходи забезпечення продовольчої безпеки України, повідомляє пресслужба міністерства.
“Посиленого експорту пшениці немає, це - міф. Ще з початку березня ми моніторимо ситуацію з експортом та імпортом по всіх продуктах харчування, та вводимо точкові рішення в деяких позиціях, як наприклад, гречка. Також працюємо з тими країнами, з яких імпортуємо певні продукти. Тому ніякого дефіциту, пов’язаного з продуктами з пшениці, не буде - і підстав для цього немає”, - наголосив міністр.
Він додав, що минулого тижня з експортерами, які представляють 99% ринку, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, де погоджено обсяги так званих незнижувальних залишків зерна пшениці.
Згідно з цим документом, станом на липень 2020 року перед новим урожаєм залишки будуть вдвічі перевищувати торішні показники.
Як повідомлялося, Україна скорочує темпи експорту пшениці: середньодобове її відвантаження на експорт у квітні зменшилось у три рази в порівнянні з березнем.