Дефіциту пшениці не буде - Петрашко

В Україні немає і не буде дефіциту пшениці, ситуація із продовольчою безпекою перебуває під контролем.

Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, розповідаючи про заходи забезпечення продовольчої безпеки України, повідомляє пресслужба міністерства.

“Посиленого експорту пшениці немає, це - міф. Ще з початку березня ми моніторимо ситуацію з експортом та імпортом по всіх продуктах харчування, та вводимо точкові рішення в деяких позиціях, як наприклад, гречка. Також працюємо з тими країнами, з яких імпортуємо певні продукти. Тому ніякого дефіциту, пов’язаного з продуктами з пшениці, не буде - і підстав для цього немає”, - наголосив міністр.

Він додав, що минулого тижня з експортерами, які представляють 99% ринку, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, де погоджено обсяги так званих незнижувальних залишків зерна пшениці.

Згідно з цим документом, станом на липень 2020 року перед новим урожаєм залишки будуть вдвічі перевищувати торішні показники.

Як повідомлялося, Україна скорочує темпи експорту пшениці: середньодобове її відвантаження на експорт у квітні зменшилось у три рази в порівнянні з березнем.