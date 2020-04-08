Енергоатому бракує коштів на зарплати та придбання ядерного палива - профспілка

Борги перед ДП "НАЕК "Енергоатом" призвели до затримки з виплатами заробітної плати, а також до боргів Енергоатома з оплати податків, закупівлі ядерного палива тощо.

Про це написав у Facebook заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич.

"Окрім затримки виплати заробітної плати у повному обсязі, з‘явилась заборгованість з оплатою податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо - ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною. Практично, переддефолтний стан", - заявив представник профспілки.

Лич зазначив, що поспілкувався з т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталієм Шубіним і поінформував його про ситуацію в Енергоатомі.

"Проінформував про складну ситуацію в Енергоатомі. Він проінформував про дії, що вживаються міністерством. Сподіваюсь, що вони будуть успішними", - сказав керівник профспілки.

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Як повідомляв Укрінформ, ДП "НАЕК "Енергоатом" заявляє, що ДП "Гарантований покупець" заборгувало атомній енергогенеруючій компанії 5 млрд грн.