Україна та Ісландія пришвидшать підготовку угоди про взаємний захист інвестицій

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон домовилися пришвидшити підготовку угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови керівників зовнішньополітичних відомств двох держав.

«Міністри підтвердили зацікавленість у пришвидшенні підготовки до підписання важливих для подальшої активізації двостороннього співробітництва та міжлюдських контактів документів: Угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій, а також Угоди про повітряне сполучення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глава МЗС України висловив інтерес у поглибленні відносин з Ісландією, в основі яких глибокі історичні корені.

Гудлаугур Тор Тордарсон зазначив, що його країна як член НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України.

Читайте також: Кулеба закликає не забувати про війну на Донбасі попри коронавірус

Очільники зовнішньополітичних відомств констатували обопільну позицію зберігати санкційний тиск на Росію до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим та м.Севастополь і не ув’язувати питання санкцій з поширенням пандемії.

Співрозмовники відзначили високий рівень взаємодії у межах міжнародних організацій.

Як поінформували в МЗС, внесок Ісландії до операційного бюджету СММ ОБСЄ становить приблизно 40 тис. євро на рік.