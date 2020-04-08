Уряд спростив оподаткування окремих протиепідемічних товарів
Укрінформ
Кабінет міністрів спростив оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних та медичних товарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.
"Уряд удосконалив положення окремих нормативно-правових актів щодо оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних і медичних товарів", - йдеться у повідомленні.
Нові норми, стверджують у Мінфіні, дають можливість: пришвидшити здійснення митного оформлення імпортних засобів індивідуального захисту та медичних виробів, удосконалити контроль за недопущенням вивезення громадянами з України товарів протиепідемічного призначення, розширити перелік лікарських засобів та медичних виробів, що будуть звільнятися від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні або постачанні.