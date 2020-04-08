Уряд спростив оподаткування окремих протиепідемічних товарів

Кабінет міністрів спростив оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних та медичних товарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Уряд удосконалив положення окремих нормативно-правових актів щодо оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних і медичних товарів", - йдеться у повідомленні.

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