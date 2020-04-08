Уряд спростив оподаткування окремих протиепідемічних товарів

Уряд спростив оподаткування окремих протиепідемічних товарів

Укрінформ
Кабінет міністрів спростив оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних та медичних товарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Уряд удосконалив положення окремих нормативно-правових актів щодо оподаткування ввізним митом та ПДВ окремих протиепідемічних і медичних товарів", - йдеться у повідомленні.

Нові норми, стверджують у Мінфіні, дають можливість: пришвидшити здійснення митного оформлення імпортних засобів індивідуального захисту та медичних виробів, удосконалити контроль за недопущенням вивезення громадянами з України товарів протиепідемічного призначення, розширити перелік лікарських засобів та медичних виробів, що будуть звільнятися від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні або постачанні.
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