Уряд підтримав надання субвенції місцевим бюджетам на боротьбу з COVID-19

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою передбачив першочергове спрямування субвенцій на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Таке рішення було ухвалене на засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Змінами передбачено першочергове спрямування субвенцій на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та ліквідацію спалахів епідемії та пандемій, хвороби COVID-19", -сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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За його словами, цим документом виключаються норми обов'язкового співфінансування з місцевих бюджетів, що фінансуються за рахунок субвенції.