Уряд підтримав надання субвенції місцевим бюджетам на боротьбу з COVID-19
Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою передбачив першочергове спрямування субвенцій на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Таке рішення було ухвалене на засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Змінами передбачено першочергове спрямування субвенцій на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та ліквідацію спалахів епідемії та пандемій, хвороби COVID-19", -сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
За його словами, цим документом виключаються норми обов'язкового співфінансування з місцевих бюджетів, що фінансуються за рахунок субвенції.