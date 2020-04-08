"Голос" представив свої пропозиції щодо відновлення економіки після карантину

Депутатська фракція політичної партії "Голос" презентувала свої пропозиції щодо відновлення економіки після карантину, згідно з якими закликає уряд, зокрема, розробити економічну антикризову стратегію.

Про це заявила член фракції "Голос" Юлія Клименко 8 квітня під час онлайн-брифінгу «Гнучкий карантин: як готуватися до відновлення економіки уже сьогодні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Важливо, щоб уряд, поки триває жорсткий карантин, коли він буде послаблений чи протягом уже от просто «вчора», почав розробляти економічну антикризову стратегію. Важливо вже зараз розуміти, що ми будемо робити, щоби підтримати громадян, і що робитимемо далі – протягом наступних 12-18 місяців. Лише розподілом статей Держбюджету неможливо змінити економічну ситуацію. Це повинна бути повноцінна антикризова стратегія, яка перш за все буде зосереджена на тому, яким чином нам забезпечити існуючі робочі місця українцям і, відповідно, їхні доходи, яким чином стимулювати підприємства створювати нові робочі місця, зробивши певні податкові полегшення, розробити програму працевлаштування українців, які повернулися з-за кордону», – пояснила політик.

Водночас, за її словами, варто розробити та впровадити програму підтримки малого та середнього бізнесу, підприємства зі сфери якого «будуть скорочувати працівників, якщо держава не надасть допомогу». Також у фракції «Голосу» наполягають зберегти та реалізувати всі інфраструктурні проєкти з максимальним використанням національних ресурсів, оскільки «це запускає економіку, стабілізує ситуацію та сприяє створенню нових робочих місць, які наразі необхідні Україні».

Також у «Голосі» закликають владу звернути увагу на експортерів і допомогти їм вийти на нові ринки, щоб «забезпечити як валютні надходження, так і продаж українських товарів і послуг за кордон».

Клименко акцентувала й на тому, що уряд має вже зараз зорієнтувати громадян у тому, коли приблизно завершиться карантин та якою буде етапність виходу з нього. При цьому впродовж «гнучкого» карантину, за її словами, варто передбачити швидке оформлення громадянами безробіття, створення умов для дистанційної роботи, надання безвідсоткових кредитів за зарплатними картками, а також забезпечити виплату мінімальної зарплати для тих, хто доглядатиме за дітьми та людьми, що входять до групи ризику.

При цьому в «Голосі» закликають Міністерство охорони здоров’я чітко визначити планом-графіком боротьби з коронавірусом.

«МОЗ повинен, перш за все, забезпечити максимальне виявлення випадків коронавірусу та його локалізацію, забезпечити Україну максимальною кількістю тестів, максимально виявляти та ізольовувати хворих людей. Також треба постійно обстежувати медиків – не тоді, коли вони захворіють, а профілактично-превентивно, забезпечуючи їх усім необхідних, щоб вони могли безпечно лікувати пацієнтів. Захистити лікарів – це дуже нагальна потреба, тому що багато лікарів звільняються з роботи, оскільки не забезпечені елементарними безпековими наборами», – уточнила Клименко.

Вона також наголосила, що без забезпечення чіткої та злагодженої роботи всіх медичних органів перейти до відкриття підприємств практично неможливо, тому у разі піку захворювання знову викине потреба запровадження картину.

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Разом із тим, у політсилі вважають, що уряд має розробити розумні обмеження на цей період і запропонувати алгоритми дій відповідно до них.

«Від поліцейсько-каральних дій ми повинні перейти до роз’яснювальних і до чітких правил, щоби люди могли їх виконати. Для цього треба переглянути постанову Кабміну №211 – як для людей, які не є в групі ризику, так і для тих, хто в неї входить», – заважила Клименко.

Окрім того, в «Голосі» закликають Міністерство освіти розробити чіткий план щодо продовження навчального процесу.

«Ми пропонуємо, що Міносвіти віддало визначення тривалості та форми навчального процесу на місцеву владу, яка б вирішувала, коли школам запускатися і в якій формі поновлювати навчальний процес. Певні навчальні заклади продовжували працювати в онлайн-режимі, інші – лише починають запускати такі платформи», – конкретизувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що питання скасування карантину МОЗ коментуватиме не раніше, ніж через десять днів від 8 квітня.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.