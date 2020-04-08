Оператор ГТС сплатив 1,5 мільярда податків за І квартал

За перший квартал 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) сплатив 1,511 млрд грн податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«В першому кварталі 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів у сукупному обсязі 1 млрд 511 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Із зазначеної суми на ПДВ припадає 85% або 1,291 млрд грн, що дорівнює 2% від загальних надходжень податку на додану вартість до держбюджету України з початку року.

"Також протягом січня-березня до державного та місцевих бюджетів було відраховано 111 млн грн єдиного соціального внеску, 101 млн грн податку з доходів фізичних осіб та 8,4 млн грн військового збору", - розповіли в ОГТСУ.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року після проведення анбандлінгу та виокремлення з групи "Нафтогаз" "Оператор ГТС України" розпочав діяльність як незалежний оператор української газотранспортної системи.