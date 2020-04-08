Оператор ГТС сплатив 1,5 мільярда податків за І квартал
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«В першому кварталі 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів у сукупному обсязі 1 млрд 511 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Із зазначеної суми на ПДВ припадає 85% або 1,291 млрд грн, що дорівнює 2% від загальних надходжень податку на додану вартість до держбюджету України з початку року.
"Також протягом січня-березня до державного та місцевих бюджетів було відраховано 111 млн грн єдиного соціального внеску, 101 млн грн податку з доходів фізичних осіб та 8,4 млн грн військового збору", - розповіли в ОГТСУ.
Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року після проведення анбандлінгу та виокремлення з групи "Нафтогаз" "Оператор ГТС України" розпочав діяльність як незалежний оператор української газотранспортної системи.