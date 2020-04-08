Посівні площі олійних можуть скоротитись через дію "соєвих правок"

Невизначеність зі скасуванням відшкодування ПДВ при експорті олійних культур загрожує скороченням посівних площ даних культур.

Це стверджують у Всеукраїнській Аграрній Раді (ВАР), повідомляє пресслужба ВАР.

«Малі та середні аграрії – виробники олійних культур – б'ють на сполох: наразі вони перебувають у невизначеності, яка може загрожувати скороченням посівних площ даних культур. Причина – продовження дії так званих "соєвих правок", якими у 2017 році було відмінено відшкодування ПДВ при експорті олійних культур», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВАР разом з іншими аграрними асоціаціями, які входять до Всеукраїнського Аграрного Форуму, звернулась до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом скасувати дискримінаційні для малих та середніх аграріїв "соєві правки".

Наголошується, що наразі в агровиробників розпочинається період посівних робіт, але виробники сої та ріпаку не можуть отримати необхідне фінансування для проведення польових робіт та укладати довгострокові форвардні контракти через невизначеність щодо подальшої долі "соєвих правок", які значною мірою впливають на кінцеву ціну реалізації. Бездіяльність у цьому напрямку, підкреслюють у ВАР, ускладнює роботу аграріїв, а у випадку світової економічної кризи, яка насувається, загрожує подальшим скороченням посівних площ названих культур.

Всеукраїнська Аграрна Рада закликає президента ініціювати термінове прийняття законопроєкту №2446, яким відновлюється відшкодування ПДВ при експорті олійних культур.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Верховна Рад ухвалила законопроєкт №1210, яким, зокрема поновлено відшкодування ПДВ українським експортерам олійних культур. Таке рішення прийнято з метою підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції, збільшення виробництва ріпаку, сої та нарощенню експорту такої продукції на зовнішні ринки.

За даними Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, скасування відшкодування експортного ПДВ у 2017 році мало негативні наслідки для малих сільгоспвиробників сої. Через неспроможність формувати експортні партії, вони були вимушені реалізувати свою продукцію посередникам за нижчою ціною. У підсумку вирощування сої та ріпаку для дрібних виробників, впевнені у міністерстві, стало збитковим та невигідним. В Україні вже спостерігається скорочення посівних площ під сою – у 2019 році засіяно 1,58 млн га сої, що на 8% менше ніж у 2018 році та на 21% менше ніж у 2017 році.

Також повідомлялося, що у грудні 2017 року Верховна Рада відмінила з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року відшкодування ПДВ на експорт сої. А 30 серпня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасував норму про неповернення ПДВ при експорті сої, але лише для сільгоспвиробників, які самостійно експортують цю культуру. Експерти очікували, що впровадження цього закону стимулює виробників самостійно експортувати сою та зменшить вплив на них переробних підприємств, які диктували цінову політику на ринку. Також очікувалось, що трейдери активніше почнуть експортувати продукти переробки сої — олію і шрот.

18 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасувати так звані "соєві правки".

За даними Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ), у 2017 році, коли приймались "соєві правки" рівень переробки сої в Україні становив 18,7% від зібраного врожаю цієї культури, тоді як у 2018/2019 маркетинговому році цей показник сягнув 33,6%.