Нафта знову зростає в ціні

Ціна на нафту в середу, 8 квітня, впевнено зростає після падіння за підсумками попередніх торгів.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Нафтові ціни впевнено ростуть сьогодні після падіння за підсумками попередніх торгів. Зростанню котирувань сприяють надії на те, що найбільші в світі виробники погодяться скоротити видобуток. Ринок чекає відеоконференцію країн ОПЕК +, яка має відбутися в четвер", - йдеться в повідомленні.

Так, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:26 за Києвом становила $ 32,84 за барель, що на $ 0,97 (3,04%) вище за ціну на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси впали в ціні на $ 1,18 (3,57%) - до $ 31,87 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 1,52 (6,43%) - до $ 25,15 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 23,63 за барель, опустившись на $ 2,45 (9,39%) у порівнянні з попередньою сесією.

Читайте також: Нафта дорожчає на тлі сподівань про скорочення видобутку

Міненерго США знизило прогноз з видобутку нафти в країні в 2020 році на 1,2 млн барелів на добу в порівнянні з березневим прогнозом - до 11,8 млн б/д, виходить з даних щомісячної прогнозу Агентства енергетичної інформації (EIA).

Відомство зазначає, що прогнозний видобуток цього року буде на 0,5 млн б д менше, ніж в 2019 році. У разі реалізації такого прогнозу падіння виробництва в 2020 році стане першим річним зниженням з 2016 року.

В 2021 році EIA очікує подальшого зниження видобутку нафти в США - ще на 0,7 млн ​​б/д, до 11,1 млн б / д.