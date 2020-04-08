Нафта знову зростає в ціні
Про це повідомляє сайт Investing.com.
"Нафтові ціни впевнено ростуть сьогодні після падіння за підсумками попередніх торгів. Зростанню котирувань сприяють надії на те, що найбільші в світі виробники погодяться скоротити видобуток. Ринок чекає відеоконференцію країн ОПЕК +, яка має відбутися в четвер", - йдеться в повідомленні.
Так, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:26 за Києвом становила $ 32,84 за барель, що на $ 0,97 (3,04%) вище за ціну на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси впали в ціні на $ 1,18 (3,57%) - до $ 31,87 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 1,52 (6,43%) - до $ 25,15 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 23,63 за барель, опустившись на $ 2,45 (9,39%) у порівнянні з попередньою сесією.
Міненерго США знизило прогноз з видобутку нафти в країні в 2020 році на 1,2 млн барелів на добу в порівнянні з березневим прогнозом - до 11,8 млн б/д, виходить з даних щомісячної прогнозу Агентства енергетичної інформації (EIA).
Відомство зазначає, що прогнозний видобуток цього року буде на 0,5 млн б д менше, ніж в 2019 році. У разі реалізації такого прогнозу падіння виробництва в 2020 році стане першим річним зниженням з 2016 року.
В 2021 році EIA очікує подальшого зниження видобутку нафти в США - ще на 0,7 млн б/д, до 11,1 млн б / д.