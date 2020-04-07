"Гарантований покупець" недоотримав від Укренерго майже 6 мільярдів

ДП "Гарантований покупець" оцінює борг ПрАТ "НЕК "Укренерго" станом на 6 квітня у 5,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Гарантований покупець" звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо вжиття заходів для врегулювання ситуації із погашенням заборгованості Укренерго. Зазначимо, що станом на 6 квітня 2020 року несплачені фінансові зобов’язання Укренерго перед "Гарантованим покупцем" досягли 5,7 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Держпідприємство заявляє, що через накопичену заборгованість Укренерго за послугу із збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел підприємство не може своєчасно розрахуватися виробниками "зеленої" електричної енергії.

"Гарантований покупець" направляв до Укренерго низку претензій про погашення заборгованості за договором про надання послуг. Регулятор також неодноразово наголошував на необхідності дотримання порядку здійснення платежів та оплати заборгованості Укренерго", зазначили в компанії.

Окрім врегулювання проблеми боргів, підприємство пропонує регулятору здійснити перевірку діяльності Укренерго як оператора системи передачі в частині розрахунків за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

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Як повідомлялося, Укренерго зобов'язали виконувати функції, пов’язані з покладенням на нього спеціальних обов’язків із забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел.