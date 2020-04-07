Українське обладнання для дезінфекції медиків пройшло випробування

Шепетівська сільськогосподарська компанія A3Tech (Хмельницька область) виготовила обладнання для дезінфекції медиків, які протидіють поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Про це у коментарі для видання "Тракторист" повідомив власник компанії Марат Мінц, інформує сайт міста Шепетівка.

"Суть обладнання полягає в обробці медичного персоналу на виході з місця інфекційного відділення чи місця обсервації, куди медик заходить у захисному костюмі. Обладнання представлене рамкою, яка працює згідно з принципом туманостворення. Ця технологія широко використовується в обладнанні теплиць. Таким чином, прохід через рамку запобігає виносу вірусу з приміщення. Консультантом з питань розробки став директор компанії "Роста", яка спеціалізується на крапельному зрошуванні та овочівництві, Володимир Тарасенко", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рамка — це обшита металева конструкція, спроєктована з деталей, призначених для теплиць. Підлога обладнана поролоном для просотування взуття дезінфекційною рідиною. Машина оснащена крапельною трубкою невеликого діаметру, туманостворюючими форсунками та електронасосом. Особливість конструкції забезпечує розміщення форсунок "перехресним вогнем" по діагоналі для 100-відсоткової обробки з усіх боків. Запуск рамки відбувається дистанційно з пульту.

Є також інший варіант, оснащений датчиком руху. Час експозиції (обробки) регулюється у діапазоні від 2 до 30 секунд. Наразі компанія чекає рекомендацій від МОЗ щодо можливостей застосування розробки.

"Ми пропонуємо інструмент, яким можна оснастити лікарні. Але ми не вірусологи і не знаємо, яка експозиція потрібна для відповідного препарату і яка його кількість для разової обробки. Спиртовмісні препарати не завдадуть шкоди, але знову ж таки, ми не маємо інформації про їхній вплив у випадку, якщо говорити про потрапляння препарату на відкриті частини тіла. Для цього ми звернулися до МОЗ, щоб вони надали поради. З урахуванням динаміки, ми сподіваємося, що вони нададуть відповідь оперативно", - зазначив Мінц.

Перші експериментальні випробування обладнання пройшли у Шепетівській лікарні, після того, як до компанії звернулися волонтери з міста Шепетівка, де, власне, розташовані виробничі потужності A3Tech. Перша рамка була спроєктована за три дні. Директор компанії зазначив, що випуск можливий в обсязі до 50 штук на день, оскільки конструкція рамки проста. Простим в обслуговуванні є і програмне забезпечення обладнання.

"Першу рамку ми передали до Шепетівської лікарні просто у руки медиків, які нас зустріли. Оскільки у лікарні введений карантин, то вхід нашим спеціалістам був заборонений. Згідно з простими інструкціями, медики власноруч встановили обладнання, яке успішно працює", - додав Мінц.

Крім того, як зазначається у публікації, компанія зробила енергонезалежну рамку, здатну працювати 5-6 годин без живлення, з баком 15 л. Такого об’єму достатньо на 500-600 обробок у середньому. Це обладнання може використовуватися для обробки машин, а також в інших приміщеннях, наприклад торгових центрах. Ціна рамки становить 15 тис. грн.

Компанія A3Tech займається переважно виробництвом великої сільгосптехніки, зокрема ґрунтообробної техніки, системами туманостворення, а також системами внесення рідких добрив. З 2017 року ТОВ "А3Tech-Україна" на базі Шепетівського заводу культиваторів розпочало виготовлення інноваційних агрегатів сільськогосподарського призначення та комплектуючих до них. Компанія має завершений цикл виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.