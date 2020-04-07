Україна скорочує експорт пшениці

Україна скорочує темпи експорту пшениці: середньодобове її відвантаження на експорт у квітні зменшилось у три рази в порівнянні з березнем.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

"Темпи поставок пшениці сповільнюються (середньодобове відвантаження на експорт у березні місяці склало 44 тис т, середньодобове за квітень – 14 тис. т, в тому числі за останню добу 7 тис. т)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, з початку 2019/2020 маркетингового року (МГ, почався 1 липня 2019 року) станом на 6 квітня Україна експортувала 17,9 млн тонн пшениці. У міністерстві зазначають, що експортні контракти виконуються відповідно до меморандуму Мінекономіки та учасників зернового ринку в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн. Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торгова палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».

Читайте також: Зернова асоціація і Мінекономіки узгодили Меморандум щодо експорту пшениці

Україна з початку 2019/2020 МР до 1 квітня 2020 року експортувала 46,04 млн тонн зернових і зернобобових (на 22,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього МР), у тому числі 17,87 млн тонн пшениці (на 32,9% більше).