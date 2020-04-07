Уряд Італії схвалив план допомоги бізнесу на €400 мільярдів

Італія у понеділок затвердила новий пакет економічних заходів, включаючи посилення правил щодо боротьби проти поглинання та державні гарантії на позики та інвестиції, на суму 400 мільярдів євро для допомоги бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте на пресконференції у понеділок ввечері, повідомляє Politico.

«За допомогою указу, який ми щойно ухвалили, ми даємо негайну ліквідність в розмірі 400 мільярдів євро нашим підприємствам, будь то малий, середній або великий бізнес», - сказав Конте.

За словами міністра фінансів Роберто Гуалтьєрі, Рим буде гарантувати до 90% кредитів підприємствам на суму 200 мільярдів євро через державне експортно-кредитне агентство SACE. Додаткові 200 мільярдів євро були виділені для гарантії інвестицій на підтримку експорту.

Компаніям, які користуються гарантованими державою кредитами, не дозволять розподіляти дивіденди між акціонерами.

Гуалтьєрі заявив, що нова система гарантій почне діяти "найближчими днями".

Указ також розширює сферу застосування існуючих інструментів перевірки інвестицій для захисту стратегічних підприємств від іноземних поглинань.

Конте зазначив, що повноваження з моніторингу іноземних поглинань будуть поширені на такі сектори, як банківська справа, страхування, енергетика, транспорт, водопостачання, охорона здоров'я, безпека харчових продуктів, штучний інтелект та робототехніка.

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Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні найбільше уражені пандемією коронавірусу США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків).