Безготівкові розрахунки: Нацбанк розробив єдині підходи до використання QR-коду
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"У відповідь на побажання учасників українського платіжного ринку Національний банк вирішив запровадити єдині підходи до використання QR-коду для переказу коштів, зокрема кредитових переказів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, відповідні норми містить проєкт постанови, що пропонується для громадського обговорення.
В НБУ розповіли, що загалом QR-код може використовуватися під час оплати товарів та послуг (зокрема для формування рахунків на сплату державних, адміністративних та комунальних послуг тощо), а також для здійснення переказу коштів із рахунку на рахунок.
Водночас, формування та використання QR-коду не буде обов’язковим, підкреслюють у Нацбанку. Проте, у разі використання QR-коду для здійснення кредитових переказів учасники безготівкових розрахунків мають забезпечити його формування та використання у відповідно до передбачених норм.
У пресслужбі зазначають, що у підготовці документу використано досвід багатьох країн Євросоюзу, зокрема Австрії, Німеччини, Бельгії, Фінляндії та Нідерландів.
Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 6 травня 2020 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.