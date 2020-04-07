Безготівкові розрахунки: Нацбанк розробив єдині підходи до використання QR-коду

Національний банк України розробив єдині підходи до формування та використання QR-коду для здійснення переказів, що підвищить зручність та швидкість розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"У відповідь на побажання учасників українського платіжного ринку Національний банк вирішив запровадити єдині підходи до використання QR-коду для переказу коштів, зокрема кредитових переказів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, відповідні норми містить проєкт постанови, що пропонується для громадського обговорення.

В НБУ розповіли, що загалом QR-код може використовуватися під час оплати товарів та послуг (зокрема для формування рахунків на сплату державних, адміністративних та комунальних послуг тощо), а також для здійснення переказу коштів із рахунку на рахунок.

Водночас, формування та використання QR-коду не буде обов’язковим, підкреслюють у Нацбанку. Проте, у разі використання QR-коду для здійснення кредитових переказів учасники безготівкових розрахунків мають забезпечити його формування та використання у відповідно до передбачених норм.

У пресслужбі зазначають, що у підготовці документу використано досвід багатьох країн Євросоюзу, зокрема Австрії, Німеччини, Бельгії, Фінляндії та Нідерландів.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 6 травня 2020 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.