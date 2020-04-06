Компанія АТБ на 10 мільйонів закупила системи діагностики інфекційних захворювань

Компанія «АТБ» закупила у Франції 12 систем діагностики інфекційних захворювань на 10 млн грн.

Про це написав генеральний директор компанії Борис Марков у Facebook.

«На прохання Офісу Президента України компанія закупила у Франції 12 сучасних систем CFX96 для виконання діагностики інфекційних захворювань, виділивши для цього понад 10 000 000 грн», - написав Марков.

Системи з 6 по 17 квітня будуть передані обласним лабораторним центрам і лікарням у Житомирі, Полтаві, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові, Києві для оперативної діагностики COVID-19.

«Одна з таких сучасних систем буде і у нас в Дніпрі, у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова», - повідомив генеральний директор «АТБ».