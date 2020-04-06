Укрспирт реалізував майже 300 тисяч літрів сировини для виробництва антисептиків

ДП «Укрспирт» реалізувало українським підприємствам близько 300 тис. літрів дезінфекційного засобу для виробництва антисептиків.

Про це заявив в.о. голови ДП «Укрспирт» Сергій Блескун, повідомляє пресслужба ДП «Укрспирт».

«За короткий термін ми поставили вже близько 300 тисяч літрів дезінфекційного засобу виробникам антисептиків. Зараз у нас підписані відповідні договори з 32 українськими компаніями», — зазначив Блескун.

За його словами, постачання сировини для антисептиків відбувається 7 днів на тиждень. Також Блескун нагадав, що акциз на спирт для виготовлення дезінфекційного засобу було скасовано.

Як повідомлялося, 30 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3275, який, серед іншого, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт». За цей законопроєкт проголосували 312 депутатів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який був ухвалений на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня 2020 року.

Зокрема, документ дозволяє до 30 квітня виготовляти на заводах ДП «Укрспирт» дезінфікуючі засоби, встановлює нульовий акциз на спирт для дезінфекторів.

Також, згідно з цим законом, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції із ввезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 звільняються від сплати ПДВ.

У свою чергу, «Укрспирт» в роботу додатково запустив 4 заводи. Загалом нині працюють 14 заводів концерну.