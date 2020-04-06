Близько 77% підприємств не збираються звільняти працівників через карантин - Нацбанк
Про це свідчать результати опитування щодо економічної активності підприємств, проведеного з 30 березня по 1 квітня Національним банком України, повідомляє НБУ у своєму Економічному огляді тижня.
За даними НБУ, підприємства не налаштовані звільняти, а в сільськогосподарських та тих, хто працює на внутрішній ринок, очікують збільшення працівників.
Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників, – підприємства-імпортери та торгівлі.
Водночас, відзначає Нацбанк, частка тих, хто очікує зменшення працівників, за останній тиждень знизилася.
Зазначається, що під час опитування було отримано 102 відповіді, з них: 24% - підприємства сільського господарства, 32% - підприємства переробної промисловості, 41% - підприємства оптової та роздрібної торгівлі.