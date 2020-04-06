Експерти прогнозують падіння реального ВВП в Україні цьогоріч на 5,9%

Поступове відновлення економіки очікується в другій половині 2020 року, але економічна активність залишиться нижчою, ніж до кризи, а падіння реального ВВП може відбутись на 5,9% в поточному році.

Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у дослідженні "Макроекономічний прогноз України - Коронакриза" на квітень 2020 року.

"Ми очікуємо, що економіка суттєво постраждає від внутрішніх обмежень та зниження зовнішнього попиту. Поступове відновлення економіки очікується в другій половині 2020 року, але економічна активність залишиться нижчою, ніж до кризи. Ми прогнозуємо падіння реального ВВП на 5,9% в 2020 році", - йдеться у документі.

Фахівці наголошують: споживча інфляція, за прогнозом, зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив вищих інфляційних очікувань та знецінення гривні.

У Інституті економічних досліджень та політичних консультацій зауважили, що прогноз готувався "в дуже мінливих умовах та на основі припущень, які можуть виявитись некоректними". Експерти також припускають, що більшість обмежень на економічну активність будуть скасовані до кінця другого кварталу.

Як зазначено в аналізі, для обрахунку прогнозу використовувався середній обмінний курс гривні в 2020 році на рівні 28,7 грн за долар США.

Підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Макроекономічний прогноз України, як зазначається, "має виключно інформаційний характер".

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Як повідомляв Укрінформ, уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік, зокрема, переглянув прогноз ВВП. Наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.