Нацбанк за тиждень купив майже чверть мільярда доларів

Національний банк 3 квітня на міжбанку купив 150 млн доларів, загалом за минулий тиждень регулятор придбав у резерви майже 0,25 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Ми купили (3 квітня – ред.) на міжбанківському валютному ринку 150 млн дол. США… З понеділка по п’ятницю купили майже чверть мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що минулому тижні не здійснювали інтервенцій з продажу валюти, а лише поповнювали міжнародні резерви.

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"Пропозиція валюти з боку бізнесу була суттєво вищою за попит. Тож ми мали змогу викупити надлишок у резерви, не протидіючи ринковому тренду. Офіційний курс гривні зміцнився до 27,37… Курс гнучкий. Рухається в обидва боки. Добре реагує на позитивні новини",- наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк за 2019 рік викупив у резерви майже 8 млрд доларів, згладжуючи коливання у бік зміцнення гривні. У 2020 році регулятор згладжує коливання курсу в інший бік і для цього вже продав 1,4 млрд доларів. Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися у другій декаді березня. Через це минулого місяця чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд доларів.