НБУ рекомендує банкам утриматися від виплати дивідендів

Для збереження банками капіталу в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, Національний банк України рекомендував тимчасово утриматись від виплати дивідендів до жовтня 2020 року.

Про це йдеться в листі, який Національний банк розіслав фінансовим установам, повідомляє пресслужба установи.

«Національний банк, як і інші провідні центральні банки країн світу, вважає вкрай необхідним збереження банками капіталу для підтримання економіки на фоні поширення економічних проблем, зумовлених пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Тому банкам рекомендовано утриматися від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до жовтня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у реальному житті розгортається несприятливий макроекономічний сценарій. Він у багатьох аспектах схожий на несприятливий економічний сценарій, який Національний банк використовував для стрес-тестування банків останніми роками.

Національний банк вважає, що протягом наступних шести місяців банки мають зберігати суттєвий запас капіталу для поглинання можливих збитків. Також фінустанови мають зберігати запас капіталу для підтримання кредитної діяльності – багато підприємств матимуть підвищену потребу в оборотних коштах як у період карантину, так і після нього в період поступового відновлення економічної діяльності.

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Банкам рекомендовано зосередити увагу своїх наглядових рад та правління на забезпеченні достатньої капіталізації банків, необхідної для покриття всіх наявних та майбутніх суттєвих ризиків.

«Тимчасова відмова від розподілу дивідендів посилить фінансову стійкість банків на період кризи та надасть клієнтам банків додаткову впевненість», - вважають в НБУ.

Як зазначається, після відтермінування впровадження вимог про формування буферів капіталу обов’язковими для виконання банками в частині вимог до капіталу залишаються тільки мінімальні нормативи достатності основного та регулятивного капіталу (Н3 на рівні 7% та Н2 на рівні 10%). Національний банк також нагадав, що діюче законодавство забороняє банкам виплачувати чи розподіляти капітал в будь-якій формі, якщо це призведе до порушення відповідних нормативів Н2 та Н3.

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"Сьогодні українські банки є достатньо капіталізованими та ліквідними. Вони готові підтримати українську економіку в цей кризовий час. Тому ми сподіваємося, що менеджмент та акціонери фінансових установ долучаться до колективних зусиль з протидії поширенню пандемії COVID-19 та тимчасово утримаються від розподілу прибутків. Це дозволить підвищити здатність банків до поглинання збитків та продовжити кредитування населення, МСБ та великого бізнесу під час кризи", - цитує пресслужба першого заступника Голови НБУ Катерину Рожкову.

Національний банк очікує, що протягом наступних шести місяців можна буде достатньо точно оцінити вплив економічної кризи на фінансові показники банків та рівень достатності капіталу. Тому в жовтні після повторної оцінки ситуації Національний банк визначиться із доцільністю збереження рекомендації про тимчасове утримання від розподілу дивідендів.