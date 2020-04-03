Нон-стоп під час карантину: Рожкова розповіла, як працює Нацбанк

Національний банк за три тижні повністю переформатував свою діяльність, по можливості перейшов на дистанційну роботу, а кількість людей в офісі регулятора зменшилась у 5 разів.

Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"У мене від коронавірусу три види ліків: робота, робота і робота. Останні три тижні у форматі нон-стоп. Змінили процеси, перейшли повністю на дистанційку. Кількість людей в офісі на Інститутській зменшилась у 5 разів, в середньому не більше 300 чоловік. За п’ять років, що працюю, ще не бачила Нацбанк таким безлюдним. І хоча в коридорах порожньо, установа працює в повну силу. Дисципліна та планування – це запорука нашої ефективності",- написала Рожкова.

На її переконання, не тільки Національний банк, а й весь банківський сектор сьогодні опинився на фронті боротьби з кризою і відбив першу її хвилю.

"Нам вдалось відбити першу хвилю (кризи - ред.). Не в останню чергу тому, що банки увійшли міцними у цей період завдяки реформі з очищення і перезавантаження сектору. Мені є з чим порівнювати. У 2014- 2015 роках, коли через війну наша країна була з "відкритою раною", з якої тече кров, знаходились такі, хто навіть додумувався до того, щоб виводити кошти з країни. Сьогодні ситуація вже не така. Сьогодні всі розуміють важливість підтримки один одного, коли навколо невизначеність. І це партнерство я відчуваю щодня і в межах НБУ, і в межах всього сектору", - зауважила Рожкова.

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Вона наголосила, що сьогодні вкрай важливо подбати про людей. Особливо про тих, хто залишився без роботи, оскільки безробіття – головний виклик і для світу, і для України.

"Подбайте про бізнес, зменшуйте кредитне навантаження на чесних позичальників, дайте їм обігові кошти. Ви збережете для країни роботодавця і платника податків", - звернулася вона до працівників банків.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 27 березня надав банкам рекомендації щодо реструктуризації кредитів позичальникам, які постраждали через пов’язані із пандемією обмеження.

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Банки можуть звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту на час карантину. Тобто, сам термін виплати кредиту продовжується. При цьому банки не припиняють нараховувати відсотки, однак сплатити їх можна буде вже після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені законом.

У складних випадках клієнтам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів.

Реструктуризації підлягають кредити, які справно, без прострочок, обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року.