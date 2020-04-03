У Карпатах відновили 800 гектарів лісу

В Україні навіть в умовах карантину триває відновлення лісів.

На цьому наголосив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує пресслужба відомства.

«За попередніми даними у Карпатському регіоні вже відновлено 800 гектарів лісу. На цій площі висаджено 2,2 мільйона сіянців та саджанців дерев», - зазначив керівник відомства.

За його словами, у Карпатах, на рівнинній місцевості, висадка лісів лише нещодавно почалася. Це пов’язано з погодними умовами. Відновлювати ж гірські лісові масиви починають після того, як сходить сніг.

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Голова Держлісагентства зазначив, що деякі області вже завершили або завершують висаджування лісу, а інші лише тільки починають.

Зокрема, на Поліссі відновлено більше 10 тисяч гектарів і створено 60 га нових лісів. У Лісостеповій зоні відновлено більше 6 тис. га, створено 340 га нових лісів. У Степовій зоні відновлено більше однієї тисячі га, створено більше 500 га нових лісів.

«Працюємо далі – відновлюємо українські ліси!», - наголосив голова Держлісагентства.