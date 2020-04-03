Попит на вживані авто в Україні у І кварталі скоротився на 57%

Із січня по березень 2020 року в Україні було зареєстровано 79,5 тис. уживаних легкових авто, що майже на 57% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за підсумками першого кварталу 2020 року українську прописку отримали 79,5 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів, що майже на 57% менше, ніж роком раніше. Але, незважаючи на це, їх частка на первинному ринку склала 80 відсотків", - ідеться у повідомленні.

Так, у березні 2020 року в Україні було зареєстровано 18,6 тис. уживаних легкових автомобілів, що на 61% менше, ніж у березні 2019 року.

В асоціації це падіння пояснюють тим, що після введення в країні карантину сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України перестали надавати послуги з реєстрації не нових авто.

"Але навіть незважаючи на це, імпортний секонд-хенд продовжує займати домінуюче становище на первинному ринку легкових авто", - зазначають в Укравтопромі.

Так, у березні із 24,8 тис. легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, новою була тільки кожна четверта машина. В результаті, поповнення легкового автопарку країни у березні цього року на 75% відбувалося за рахунок розмитнених уживаних автомобілів.

Найпопулярнішою маркою авто у березні стала Volkswagen Passat. За місяць 1099 вживаних авто цієї марки було зареєстровано в Україні.

Друге місце посіла марка Renault Megane, 1083 авто якої зареєстрували минулого місяця в Україні.

На третьому місці - марка Skoda Octavia (982 вживаних авто, зареєстрованих у березні).

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше.