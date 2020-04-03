Суд просять заборонити підписувати і публікувати "земельний" закон

До Окружного адміністративного суду Києва надійшла заява з проханням заборонити керівництву держави підписувати на публікувати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це інформує пресслужба суду.

"Суд просять заборонити голові Верховної Ради вчиняти будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла відповідна заява про забезпечення позову до подання позовної заяви", - йдеться в повідомленні.

Позивач, зокрема, просить ОАСК у порядку забезпечення позову "заборонити голові Верховної Ради та будь-кому із окремих депутатів та працівників апарату парламенту вчиняти будь-які, спрямовані на підписання ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", прийнятого 31 березня, його направлення на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування закону".

Зараз Окружний адмінсуд Києва вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила закон №2178-10"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Законом, зокрема, передбачено запуск ринку землі з 1 липня 2021 року. Спочатку землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.

Передбачено заборону продажу земель державної власності. Вільний обіг землі буде стосуватись лише ділянок, які належать пайовикам.

Однак наступного дня у Раді були зареєстровані проєкти постанови про скасування рішення щодо ухвалення закону про ринок землі. Відповідно до регламенту, без розгляду цих документів голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові.