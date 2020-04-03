Кабмін підвищив прогноз інфляції на рік - до 11,6%

Кабінет міністрів в оновленому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз інфляції у 2020 році із затверджених раніше 5,5% до 11,6%.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 29 березня 2020 р. № 253, повідомляє Урядовий портал.

Згідно з оновленим макропрогнозом, Кабмін очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%, середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) - 10,7 тис. грн, а номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з торішнім показником. Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15—70 років нараховуватиме 16,33 млн. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки переглянув прогноз ВВП України на цей рік. Наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США (порівняно з 27 грн за дол. США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%, запевняють у міністерстві.