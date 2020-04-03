Уряд запропонує Раді обнулити мито на гречку

Кабінет міністрів пропонуватиме Верховній Раді обнулити мито на сиру гречку до кінця маркетингового року.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

«Ми пропонуватимемо Раді обнулити мито на сиру гречку до кінця маркетингового року», - йдеться у дописі.

За словами високопосадовця, нинішнє обмеження по експорту гречки є виваженим і добре обрахованим. Воно зумовлене тим, що вже кілька днів РФ, Казахстан і Білорусь намагаються відновити баланс на своїх внутрішніх ринках через обмеження експорту.

«Я впевнений, що це не до кінця вірне рішення для цих країн, бо завдає шкоди їхнім фермерам, які вирощують гречку. Очевидно, що заборони з боку цих країн будуть переглядатися. Вчора я вже провів розмови з колегами з Білорусі й Казахстану, ми будемо вести діалог щодо нормалізації торгівлі між нами», - підкреслив Качка.

Він додав, що заборона експорту це також сигнал для внутрішнього ринку – настає період збільшеного попиту, який може порушити нормальне функціонування ринку. В умовах заборони експорту переробники та мережі мають зрозуміти, що ринок формують лише вони - і вони мають всі можливості для нормального постачання гречки споживачам.

«А в умовах посівної ця тимчасова заборона (до 1 липня) сигнал того, що попит на гречку на ринку є високим, тож варто серйозно оцінити можливість збільшення посівних площ», - резюмував заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку.