Програма уряду передбачає створення нових робочих місць - Шмигаль

Затверджена Кабміном програма діяльності передбачає запровадження високих соціальних стандартів, а також побудову ефективної економічної системи.

Про це йдеться в опублікованій частині програми у Telegram Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми маємо забезпечити матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни; розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців; дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг; захист територіальної цілісності та суверенітету України та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України", - наголошується у програмі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер затвердив програму своєї діяльності та найближчим часом внесе її на розгляд парламенту.

Фото: КМУ