Прем'єр: Програма уряду передбачає відновлення економічного зростання

Затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Про це йдеться в оприлюдненій частині програми уряду, затвердженої на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Денис Шмигаль у Telegram.

"Наша програма реалістична, а підходи - відповідальні. Перший напрямок роботи - це подолання ризиків для життя і здоров'я наших громадян. Другий - відновлення економічного зростання", - зазначається у програмі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на позачерговому засіданні у четвер затвердив програму своєї діяльності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що незабаром програму буде оприлюднено.