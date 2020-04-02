Посол України розповів, як у Нідерландах допомагають бізнесу

Влада під час епідемії коронавірусу підтримає бізнес, зокрема, через програми кредитування, компенсації та одноразову грошову допомогу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Зокрема, передбачено відшкодування на виплату заробітної плати найманим працівникам за щонайменше тримісячний період для компаній, оборот яких зменшиться на понад 20%. На період дії цієї програми підприємства не зможуть звільняти своїх працівників. Розширюються програми кредитування, в яких держава виступає гарантом, як для малих та середніх підприємств, так і для великих компаній. Окремо ініційовано програму кредитування агропромисловців. Приватні підприємці, які постраждали внаслідок пандемії, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 4000 євро”, - сказав Ченцов.

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За його словами, нідерландський уряд також окремо передбачив компенсації для сфери послуг, яка зазнала нищівного удару від карантинних заходів, - це турфірми, ресторани, кінотеатри, перукарні тощо. Крім того, у подальшому надалі передбачено розширення кредитування експортерів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.